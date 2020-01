Etnia Travel Concept punta sul Grande Ovest americano

10:09

Etnia Travel Concept in primo piano nella programmazione di viaggi diretti negli Stati Uniti. Il t.o. sarà presente come operatore partner del roadshow organizzato da Great American West Italia. Quattro le tappe dedicate agli agenti di viaggi, in programma dal 26 al 30 gennaio rispettivamente a Brescia, Bologna, Siena e Roma.

Gli States più autentici

Sarà un’occasione per conoscere in maniera più approfondita i cinque Stati che fanno parte del Grande West americano, la regione degli Stati Uniti che comprende Idaho, Montana, Wyoming, Nord Dakota e Sud Dakota. Un’America autentica, dove è ancora possibile entrare in contatto con la cultura americana, con mete che esulano dai classici itinerari, considerando tappe come Yellowstone, le Badlands e il Glacier National Park.