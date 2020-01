Gruppo Nicolaus: due new entry in Sardegna

14:19

Sardegna in prima linea nella programmazione del gruppo Nicolaus, che procura il 30% dell’offerta complessiva sul prodotto Italia. In campo importanti investimenti in direzione del potenziamento dell’offerta, che conta giornalmente oltre 1000 camere con impegno per oltre 2mila 500 posti letti garantiti ogni giorno e più di 2000 posti volo a settimana in partenza sia di sabato sia di domenica.

Importante anche il piano traghetti con collegamenti da Civitavecchia, Livorno e Genova, contraddistinti dalla formula Promo Nave.



Grande scelta di posti garantiti

“Con il prodotto che mettiamo in campo e l’ambizioso piano trasporti radichiamo ulteriormente la nostra presenza in una regione chiave per il mare Italia quale la Sardegna. L’investimento pianificato dall’azienda è stato importante, ma ci permette di offrire alle adv un’ottima scelta di posti garantiti per tutto l’arco della stagione, con il valore aggiunto che ci contraddistingue: oltre alla qualità del prodotto, la qualità degli slot di volto prescelti, programmati sempre nei giorni del weekend”, commenta Gaetano Stea, responsabile prodotto del gruppo.



Le new entry

La programmazione Valtur ha puntato sull’eccellenza del servizio, abbinata a un focus sportivo. Il Valtur Sardegna Tirreno Resort, ultima acquisizione della catena Iti Marina Hotels & Resorts, riserva una particolare attenzione a bikers e amanti del tennis con un programma molto nutrito di attività ad hoc. Ubicato nella baia di Cala Liberotto, il complesso è incorniciato da una rigogliosa pineta.



La new entry a brand Nicolaus Club è il Nicolaus Club Prime Orosei Beach, che occupa una posizione privilegiata all’interno del complesso Marina Beach Resort, situato in un parco di 23 ettari. Oggetto recentemente di significative migliorie, viene proposto con trattamento All Inclusive e ha la ristorazione tra i propri punti di forza. A completare l’offerta, i servizi della linea Prime: concierge, servizio in camera, coffee facilities, fornitura del telo mare, baby-sitting, servizio bagagli.



Intesa con la proprietà delle strutture

“Con soddisfazione affianchiamo alle nostre proposte in Sardegna queste due new entry di grande qualità. L’ingresso nella programmazione è frutto di un’intesa con la proprietà delle strutture che ha perfettamente compreso la visione legata ai nostri due format esclusivi e ha attivato con il Gruppo Nicolaus una sinergia funzionale alla loro declinazione, mediante un importante investimento per l’acquisizione del villaggio brandizzato Valtur e gli interventi di miglioramento di quello brandizzato Nicolaus Club Prime. Con entrambe le strutture, inoltre, andiamo a presidiare un target sempre più esigente come quello di coloro che anche in vacanza desiderano continuare a esercitare le loro passioni”, conclude Paola Coccarelli, product manager del gruppo Nicolaus per la Sardegna.