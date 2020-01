I viaggi evento di Made, alla scoperta di India e Nepal

15:28

Tour alla scoperta di due dei festival più famosi al mondo, in India e in Nepal. A proporli è Made, il tour operator specializzato nella costruzione di pacchetti su misura, che programma itinerari extra catalogo che danno modo ai viaggiatori di immergersi nelle usanze della popolazione e provare le loro stesse emozioni.

L'Holi Festival

In India il viaggio evento è ‘Le Perle dell’India – speciale Holi Festival’, un tour di 10 giorni che prevede tappe a Delhi, Varanasi, un giro in barca sul Gange per assistere ai rituali di purificazione, il famoso Taj Mahal, edificio simbolo del Paese, e Jaipur. La partenza, garantita con un minimo di due persone, è prevista il 4 marzo, in tempo per assistere all'Holi Festival, uno dei più colorati del mondo che rappresenta la vittoria del bene sul male.



In Nepal il viaggio di Made è organizzato in concomitanza con il Capodanno Nepalese, è di 9 giorni e prevede la partenza il prossimo 11 aprile per un tour collettivo con guida parlante italiano e partenze garantite per un minimo di due persone. Il tour prevede l’arrivo - per il 12 aprile - a Kathmandu e Bakhtapur, che conserva ancora il suo fascino medioevale. Proprio in questa giornata si svolge la celebrazione dell’arrivo del nuovo anno e l’importante festività locale Bisket Jatra, avviata dopo un rituale tantrico nel tempio Bhairab.



Il giorno successivo è prevista la partenza per il Chitwan National Park, ricco di mammiferi, anfibi, rettili e specie di uccelli. Tra le altre tappe del viaggio anche Pokhara, città ideale per l’avventura grazie alle tante possibilità di trekking, gite in barca, escursioni a cavallo, volo con parapendio o semplicemente la possibilità di rilassarsi in uno dei laghi vicini godendo della vista sulla catena montuosa dell’Annapurna.