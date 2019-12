08:04

Non solo resta a Pesaro, ma avrà presto una nuova sede: le voci dei mesi scorsi, confermate anche al direttore di TTG Italia Remo Vangelista dall’amministratore delegato di Eden Viaggi Giuliano Gaiba, stanno diventando realtà. E i circa 350 dipendenti dell’azienda non possono che esserne soddisfatti.

Sede individuata

Secondo quanto riportato da Viverepesaro, la ricerca della nuova sede di Eden Viaggi si sarebbe infatti conclusa positivamente al termine di una ricerca durata diversi mesi condotta dall'agenzia immobiliare Bicasa. "Eden Viaggi ci ha dato la possibilità di lavorare insieme, grazie all’ottimo rapporto instaurato con Giuliano Gaiba e con il sindaco Ricci”. Così, “abbiamo lavorato per fare in modo che Eden Viaggi non lasciasse Pesaro - commenta Massimiliano Schiuma, titolare di Bicasa -: la sede è stata trovata, sarà bellissima e avrà asilo, mensa e altro ancora".



La nuova struttura

La nuova struttura è già pronta e secondo quanto indicato da Viverepesaro si tratta di un edificio di 4mila 700 metri quadri nella zona del casello autostradale, di fronte all'Obi. Dopo sei mesi di lavori, la sede dovrebbe essere definitivamente operativa entro l’inizio dell’estate.