Il Sipario Musicale celebra 25 con la grande opera internazionale

Muscat e il Sultanato dell’Oman, Dubai e gli Emirati Arabi, ma anche New York, Israele e le grandi capitali europee. Sono queste le mete protagoniste del nuovo catalogo marzo-luglio 2020 de Il Sipario Musicale, il t.o. specializzato in viaggi culturali.

Le proposte di punta della programmazione, che celebra i 25 anni di attività dell'operatore, includono: tour in elicottero, escursioni notturne nel deserto, visite guidate in luoghi di interesse altrimenti inaccessibili, cene gourmand, soggiorni in hotel extra-lusso e biglietti di prima categoria per tutti gli eventi musicali in programma nelle destinazioni in catalogo.



Sipario Musicale darà infatti modo di assistere alle performance di stelle del panorama artistico internazionale del calibro di Thomas Hampson, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Daniel Barenboim e Antonio Pappano.