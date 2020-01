Le isole Cook firmate Naar Tour Operator

11:49

Sull’onda del successo delle isole Cook, Naar Tour Operator propone una serie di pacchetti per la destinazione emergente con combinazioni di itinerari da Singapore a Los Angeles.

“Il valore aggiunto della nostra proposta si concentra sugli itinerari combinati – spiega Mariella Cirasole, pm Pacifico dell’operatore -, come nel caso dell’itinerario che tocca Singapore, Auckland, le isole Cook (Rarotonga e Aitutaki) e Los Angeles. In questo caso gli ospiti soggiornano in hotel quattro stelle, durante le tappe in città mentre le strutture alle Cook sono cinque stelle”.



Naar sta inoltre collaborando attivamente con Cook Islands Tourism Corporation, attraverso eventi di formazione dedicati alle agenzie in giro per l’Italia. “Gli eventi organizzati con Naar hanno portato risultati inaspettati – dice Nick Costantini, general manager Southern Europe di Cook Islands Tourism Corporation -: la partecipazione in termini di numeri ed entusiasmo hanno superato le aspettative”.