Msc Crociere sposta Msc Splendida da Shanghai a Singapore

16:19

Sarà riposizionata a Singapore la nave Msc Splendida che la compagnia ha spostato da Shanghai, dove sono state cancellate le tre minicrociere in programma come precauzione per la diffusione del coronavirus.

Pubblicità

Da Singapore il 14 febbraio slperà per il Grand Voyage di 27 notti in direzione di Dubai. "La decisione di spostare la partenza della nave da Shanghai a Singapore – sottolinea il ceo Vincenzo Onorato - è stata presa nell'interesse dei nostri passeggeri e dell’equipaggio, per salvaguardare la loro sicurezza e il loro benessere. Allo stesso modo, abbiamo deciso di cancellare le nostre prossime tre crociere della nave in Cina”.



I passeggeri “Grand Voyage” che hanno prenotato una crociera e un volo attraverso Msc Crociere saranno automaticamente inseriti su un volo per Singapore. Coloro che invece non hanno prenotato un biglietto aereo in partenza per l'Asia tramite Msc Crociere dovranno contattare la propria compagnia aerea o l'agente di viaggio per un rimborso o l'eventuale riprotezione a Singapore.