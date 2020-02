Celebrity Beyond, conto alla rovescia per la terza nave della classe Edge

12:47

Con la cerimonia del taglio della lamiera nei cantieri navali di Saint-Nazaire ha preso il via la fase finale per la realizzazione della terza nave della classe Edge di Celebrity Cruises.

L’unità, Celebrity Beyond, entrerà in flotta nel corso del 2021 e si affiancherà alla Edge e alla Apex, con il battesimo di quest’ultima previsto per la prossima primavera. “Con il lancio della nostra serie Edge, Celebrity Cruises ha rivoluzionato il modo di viaggiare in crociera – commenta il presidente e ceo Lisa Lutoff-Perlo -. Celebrity Edge ha impressionato il mondo intero con il suo design e il suo essere innovativa in tutto e per tutto; Celebrity Apex ha portato l'esperienza di vacanza a bordo all'apice delle sue possibilità, e adesso con Celebrity Beyond, ci spingeremo oltre ancora una volta”.