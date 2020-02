08:31

Andrea Stolfa sarà il nuovo direttore generale business gruppo di Alpitour. La notizia è di queste ore e trova conferme anche all’interno della società torinese.

Stolfa in precedenza è stato ceo di Inaer Italia e qualche stagione fa ha rivestito ruolo di primo piano anche in Alitalia come executive vice president.



Carlo Stradiotti, rimane alla guida della compagnia aerea Neos che nelle ultime stagioni ha visto crescere in maniera sensibile sia traffico passeggeri sia giro d’affari.