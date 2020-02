Earth Cultura e Natura, online il nuovo sito

11:59

È online in una veste completamente rinnovata e rivista nella grafica e nei contenuti il sito di Earth Cultura e Natura. L’operatore di Lecco mette così a disposizione delle agenzie un nuovo percorso di navigazione, incentrato non solo sul prodotto, ma sulla visione e i valori che caratterizzano la filosofia di Earth.

“Il nostro sito vuole essere uno strumento innovativo, concepito per soddisfare il viaggiatore contemporaneo, uno strumento di reale supporto per le agenzie di viaggi, soprattutto per quelle partner, che presto meglio selezioneremo e valorizzeremo come nostri speciali referenti sul territorio – afferma Bruno Gaddi, titolare di Earth Cultura e Natura –. In questo percorso la narrazione gioca un ruolo fondamentale: che sia il racconto della propria storia o la presentazione degli esperti, in ogni minimo dettaglio emergono l’attenzione, lo stile e la visione dell’azienda, sempre più orientata alla contemporaneità ed alla sostenibilità”.



Le novità

Nella nuova homepage l’operatore accoglie l’utente con ‘perché viaggiamo’, raccontando in prima persona perché scegliere lo stile di viaggio Earth.



Le destinazioni sono raccontate in un modo nuovo, per approfondire luoghi, etnie e curiosità.



Novità importanti riguardano anche la veste grafica: più di 6.000 contenuti, tra immagini e video, accompagnano l’utente nell’esplorazione.



Ripensata la categorizzazione delle linee di viaggio, che raggruppa in modo più chiaro i programmi di viaggio: ‘linea di esperienza’, ‘pronti e via’, ‘tour e trekking’ e ‘comfort trek’.



Ripensata anche la presentazione degli oltre 2.000 programmi di viaggio: ciascun giorno viene descritto con testi e foto che illustrano quello che sarà il programma specifico e tutte le informazioni possono essere scaricate in formato pdf e date al viaggiatore perché le porti con sé durante il viaggio.