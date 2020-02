10:42

"Ocean Cay non è un’isola, è una riserva naturale”. Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere, racconta la nuova destinazione della compagnia in diretta da Msc Divina, attualmente negli Stati Uniti, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto).



Ma il manager non affronta solo il tema dell’isola privata. Nell’intervista Valentini affronta anche il tema delle precauzioni sanitarie a bordo delle navi della compagnia in relazione al Coronavirus.



Infine, il direttore commerciale della compagnia di crociere sottolinea anche il ruolo fondamentale degli agenti di viaggi nella vendita dei viaggi in nave.