I Viaggi del Delfino punta tutto sull’Oceano indiano per gli honeymooners

14:54

Dopo la performance positiva del 2019 e i numeri in crescita nel 2020, I Viaggi del Delfino spinge sull’Oceano indiano per i viaggi di nozze. “Puntiamo in modo particolare su Mauritius, che si presenta come destinazione davvero completa”, spiega Ivana Di Stasio (nella foto), managing director dell'operatore.



“La natura incontaminata e le acque cristalline, la ricchezza culturale e la nota ospitalità locale la rendono perfetta soprattutto per i viaggi di nozze - continua Di Stasio -. I collegamenti con Alitalia fino a fine marzo e poi con Emirates e Turkish Airlines fanno di Mauritius anche una destinazione facilmente raggiungibile, oltre che estremamente sicura, perfetta per i combinati con Dubai e il Sudafrica”.

Diverse le azioni rivolte al trade per spingere la destinazione. In partnership con Alitalia, il tour operator ha organizzato un fam trip che da 22 al 28 marzo porterà gli agenti di viaggi alla scoperta delle maggiori attrazioni naturalistiche e culturali di Mauritius e delle diverse tipologie di accomodation presenti sull’isola. Tra le strutture che verranno visitate, quelle delle catene Lux* Resort&Hotels e Sun Resorts.