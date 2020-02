Volonline rinforza la squadra commerciale

di Oriana Davini

09:26

Non solo le tre sedi di Milano e quella di Napoli ma anche il rafforzamento della squadra commerciale: è l'obiettivo di Volonline, che per il 2020 punta a una maggiore presenza in Italia.

"Abbiamo preso una figura che si dedicherà al Piemonte - conferma il presidente, Luigi Deli (nella foto) -: inoltre stiamo rafforzando inoltre la Puglia e la Sicilia, dove abbiamo aperto un piccolo ufficio booking in un co-working all'interno dell'Università di Palermo". Nei piani dei prossimi mesi ci sono Toscana ed Emilia Romagna.



Volonline ha chiuso il 2019 con 30 milioni di giro d'affari, a cui si aggiungono altri 35 milioni di euro di biglietteria aerea. "Considerando anche le nostre consociate, tra cui Mister Holiday che ha realizzato 15 milioni di euro, arriviamo a cento milioni".