Anche Idee per Viaggiare prende posizione in merito all’emergenza da coronavirus. È Pierpaolo Ciccolini, direttore operativo e sviluppo, a confermare che “Stiamo gestendo l’emergenza coronavirus rifacendoci alla policy dettata da Astoi Confindustria Viaggi e rifacendoci alle direttive generali, regionali e statali. Un team di cinque persone è impegnato nella gestione di tutte le richieste in arrivo, fornendo un’assistenza puntuale ai clienti, ponendo la massima attenzione, soprattutto per le partenze di marzo, procedendo in questa fase con molta cautela e day by day. Stiamo ricevendo cancellazioni e si è registrato un rallentamento delle prenotazioni, ma stiamo anche ricevendo diverse conferme di viaggio, il che ci fa ben sperare in una ripresa”.