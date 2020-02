Gruppo Nicolaus: Grecia in primo piano con il Valtur Creta

14:10

La Grecia diventa una meta di primo piano per il Gruppo Nicolaus, che quest’anno registra anche l’ingresso di Valtur sulla destinazione con il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach (nella foto). Riconfermate le altre due esclusive a brand Nicolaus Club.

Prodotto potenziato

Nel 2019 la destinazione ha prodotto per il gruppo circa il 10 per cento del fatturato totale. Obiettivo del 2020 è continuare a crescere in proporzione all’incremento del prodotto grazie anche a un piano voli che ha visto potenziare fortemente le partenze dal Nord Italia e il consolidamento di quelle dal Centro e dal Sud. “La Grecia è una meta imprescindibile per l’offerta mediterranea e per la nostra visione aziendale che mira a portare ottimi prodotti in adv, supportati da un piano voli articolato, combinazione vincente che permette alla distribuzione di disporre di una scelta garantita nell’arco di tutta la stagione. Per questo abbiamo puntato su un’esclusiva a dir poco eccellente come il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach. È una mossa accuratamente ragionata: per il debutto greco del brand eravamo in attesa di un resort capace di distinguersi e di soddisfare le esigenze di una clientela esigente”, commenta Roberto Pagliara, presidente di Nicolaus Tour.



L'offerta

La new entry 5 stelle Valtur Creta Aquila Rithymna Beach è caratterizzata dalla formula Premium All Inclusive simile a quella delle strutture top dei Caraibi. Per quanto riguardal’offerta a brand Nicolaus Club, riconfermato il Nicolaus Club Naxian a Naxos, piccolo resort di 46 camere a pochissima distanza dalla spiaggia di Aghios Prokopios e a brevissima distanza dal capoluogo La Chora.

Riconfermato anche il Nicolaus Club Blue Sea Beach nell'isola di Rodi, resort 4 stelle superior, ubicato tra la baia di Kallithea e la baia di Faliraki, a soli 15 minuti dal centro storico del capoluogo dell'isola patrimonio Unesco e a mezz'ora da Lindos.



Voli rafforzati

“Ingente anche l’investimento sul volato, teso a soddisfare la domanda in aumento dal Nord Italia, che ha registrato una forte impennata dopo l’ingresso nel Gruppo del marchio Valtur, accelerando un andamento positivo in corso già da qualche anno. Abbiamo consolidato anche i collegamenti aerei del Centro e del Sud con un incremento delle disponibilità proporzionale a quello del prodotto. Il mercato ha reagito molto bene già nei primi giorni di disponibilità delle novità. Molto buona anche l’accoglienza del combinato soggiorno più tour che abbiamo voluto inserire nella programmazione per offrire ancora più varietà”, conclude Gaetano Stea, direttore prodotto Nicolaus Tour.