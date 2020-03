Gruppo Nicolaus: l'Early Booking prorogato fino al 31 marzo

12:04

Il Gruppo Nicolaus proroga fino al 31 marzo i vantaggi connessi all’Early Booking per i brand Valtur e Nicolaus Club. Le condizioni praticate permettono di prenotare sfruttando la migliore tariffa da catalogo, con la possibilità eventualmente di modificare o cancellare la prenotazione della vacanza – compresi volo o nave - fino a 30 giorni dall’inizio del soggiorno e senza restrizioni sulla data di partenza. La garanzia si intende valida per tutte le partenze in programma dal 2 maggio al 31 ottobre.

La politica di Early Booking include la gratuità senza contingentamenti per un bambino in camera con i genitori e, fino al 15 marzo, la sicurezza del prezzo bloccato.



“Ancora una volta vogliamo dare un segno concreto al mercato, con dei risvolti pratici immediatamente tangibili, e per questo prolunghiamo la scadenza del nostro Early Booking al 31 marzo. Lo facciamo nell’intento di permettere alle agenzie di disporre uno strumento in più e ai clienti di sentirsi più tranquilli nel pensare a un momento bello e rigenerante come la vacanza. Crediamo che ci sia bisogno di dare un messaggio realisticamente positivo e capace di trasmettere un senso di prospettiva per il futuro: lo abbiamo fatto con la concessione gratuita della polizza ‘Viaggia Sicuro Plus’, che consentiva di annullare la prenotazione a chi confermava entro il 29 febbraio e questa azione ha movimentato gli ultimi giorni di Early Booking, raccogliendo l’apprezzamento di agenzie e viaggiatori. Ci auguriamo che anche questa nuova iniziativa abbia una ricaduta positiva su tutta la filiera, positività di cui c’è davvero un grande bisogno”, commenta Isabella Candelori (nella foto), direttore commerciale del Gruppo.