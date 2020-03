Costa Fortuna, oggi l'attracco a Singapore

10:16

Costa Fortuna dovrebbe finalmente attraccare oggi a Singapore. Secondo quanto riportato dall’Ansa la nave sulla quale stanno viaggiando 2mila persone tra cui 64 italiani aveva visto rifiutare il consenso all’attracco sia dalle autorità thailandesi di Phuket sia da quelle malesi di Penang. A bordo non si segnalano casi di coronavirus, ma un medico controllerà comunque la salute dei pazienti prima che le persone possano sbarcare.

La nave, partita da Singapore il 3 marzo, attraccherà dunque oggi nel porto di partenza, rispettando quanto previsto nello schedule.

Ci sarà invece la cancellazione della prossima crociera di Costa Fortuna, la cui partenza era prevista sempre oggi da Singapore. "La decisione - si legge nella nota riportata dall'Ansa - si è resa necessaria sulla base delle condizioni restrittive che offrono in questo momento i porti inclusi nell'itinerario della nave. Tale situazione non avrebbe offerto agli ospiti un livello adeguato alle aspettative degli ospiti e agli standard della Compagnia. Costa Crociere sta provvedendo ad informare gli ospiti che avrebbero dovuto imbarcarsi, offrendo loro un voucher di valore equivalente al prezzo pagato, per effettuare una nuova crociera".



Per quanto riguarda la Crociera successiva di Costa Fortuna in partenza il 19 marzo e con arrivo previsto il 9 aprile a Savona, "la compagnia sta effettuando le dovute valutazioni".