Columbus: al lavoro sulla programmazione per l’estate

14:21

Nonostante lo stop generalizzato del turismo, Columbus annuncia di essere al lavoro sulla programmazione per l’estate 2020. “In particolare si sta ampliando l’offerta turistica concentrandosi su mete nuove come la Georgia, la Grecia, le Capitali Baltiche, il Messico arrivando fino al Guatemala - spiega il presidente Ivano Zilio -. A tutt’oggi abbiamo tenuto in programmazione Dubai e l’Expo (evento di punta nel panorama mondiale) volando con Emirates”.

I dipendenti del tour operator, prosegue Zilio, “continuano il loro lavoro da casa in smart working, danno assistenza a tutte le agenzie che hanno acquistato un pacchetto tramite Columbus in modo da far tornare in Italia i clienti con meno disagi possibili”. E proprio ieri, aggiunge, ”sono tornati gli ultimi viaggiatori dall’America”.



Il presidente aggiunge che, anche se il momento è difficile, “guardiamo al futuro con speranza”.