Dirotta da Noi Tour al lavoro su formazione e digitalizzazione delle adv

10:40

In un momento di grande difficoltà per l’intero comparto turistico, Dirotta da Noi Tour prosegue le attività operative in smart working incentrando le nostre forze nel stare al fianco delle agenzie di viaggi di tutto il territorio, “Facendo formazione online e creando clienti, digitalizzando l'informazione" spiega Sara Calabrese, ceo del t.o.

“Abbiamo ristrutturato le nostre risorse operative per supportare le agenzie, utilizzando tutto il tempo a nostra disposizione per stare uniti a distanza e continuare a incentivarle nella comunicazione con il cliente finale, nell'attesa che questo momento difficile finisca nel più breve tempo possibile”.



Domani, venerdì 27 marzo alle ore 11 si terrà una prima sessione formativa. Oltre ad illustrare le novità della programmazione per la stagione estiva 2020 arricchita da sei Village DClub in esclusiva, la programmazione di Viaggi Guidati in Italia e il booking online dedicato alle agenzie con più villaggi contrattualizzati in Italia, verrà rilasciata la certificazione di Agenzia Top Partner per accedere ad incentivazioni esclusive durante la stagione.



Altra grande novità che verrà presentata domani è l'insieme di strumenti creati per le agenzie di viaggi per attuare una comunicazione verso i clienti finali, digitalizzandola affinchè non si perda l'attenzione e il ‘filo conduttore’ tra l'agenzia e il cliente.



“Non tutte le agenzie di viaggi – spiega Giulio Clementini, responsabile It & comunicazione - hanno implementato competenze digitali per far fronte al cambiamento del consumer e andare incontro alle sue abitudini, prima, durante e dopo l'acquisto di un viaggio. In questa situazione è più importante che mai aiutare la digitalizzazione dei punti vendita, poiché in questo momento l'unico mezzo possibile per continuare ad interloquire è proprio la comunicazione digitale. Ma non ci si può improvvisare in questo settore in continuo sviluppo. Per questo abbiamo pensato di creare e distribuire a tutte le agenzie che parteciperanno al webinar di domani un set gratuito di contenuti multimediali per creare engagement con il consumer comunicando positività e incoraggiamento nel guardare avanti con ottimismo, rilanciando la voglia del viaggio".



"Tutto ciò per affrontare insieme questa fase storica e trasformare questo momento in un’opportunità - afferma Calabrese - per programmare al meglio il prodotto da proporre sul mercato una volta che l'emergenza sarà rientrata, poiché sarà li che si giocherà la partita. Individuare il prodotto giusto da proporre nelle modalità giuste".