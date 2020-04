17:23

Che fine ha fatto Best Tours, marchio storico del tour operting all’epoca di Mario Vercesi prima e di Alessandro Rosso poi, traghettato infine sotto il controllo di Arkus Network e ultimamente sparito dal mercato?

Il curatore fallimentare Vincenzo Agresti, rappresentante del fallimento Gestione Marchi Turismo, titolare del marchio Best Tours, ha inviato a TTG Italia per la pubblicazione sull’agenzia di stampa l’ invito a presentare eventuali manifestazioni di interesse per l’acquisto del marchio.



“Il fascicolo relativo, consultabile a questo link può essere visionato per procedere quindi a eventuali manifestazioni di interesse, che dovranno giungere entro il termine del 15 giugno 2020, a mezzo Pec.



Il soggetto interessato dovrà indicare il prezzo minimo che intende offrire per l’acquisto del marchio e di tutte le sue declinazioni, nonché le modalità di pagamento dell’importo. All’esito della procedura di invito ad offrire, ovvero al 15 giugno 2020, il Fallimento Gmt comunicherà le modalità di svolgimento della eventuale gara competitiva.

Si apre così un nuovo capitolo nella storia di un marchio che ha contribuito a fare la storia del nostro mercato. Un patrimonio che forse non è destinato a morire.