Burgio, Alpitour: “Ecco cosa ci insegna la crisi coronavirus”

La voglia di ripartire c'è, anzi "il 74% dei nostri clienti vorrebbe farlo appena possibile", ma non si conoscono ancora le misure che il governo intende intraprendere per il turismo: Gabriele Burgio, a.d. del Gruppo Alpitour, intervenendo all'Hack for the Travel Industry spiega come il Covid-19 possa trasformarsi anche in un'opportunità.

Fermo restando le evidenti difficoltà del settore e le pesanti conseguenze che la pandemia lascerà in eredità, "credo che per il nostro settore il virus sarà una lezione importante: abbiamo un'infrastruttura che ha fatto perdere all'Italia molte posizioni competitive. Questa situazione di estrema gravità dovrebbe farci ragionare sui difetti del nostro sistema turistico e magari spingerci a correggerli in emergenza, cosa in cui noi italiani eccelliamo". O. D.