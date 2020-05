Sunlux Viaggi: safety manager per la sicurezza dei clienti

09:19

Safety manager a garanzia di una vacanza in totale sicurezza. È questa l’iniziativa che Sunlux Viaggi ha deciso di mettere in atto per poter tutelare la salute della propria clientela.

Gli esperti seguiranno tutti gli aspetti del pacchetto vacanza, verificando ad esempio che i fornitori di servizi si siano dotati di un adeguato protocollo di sicurezza volto al rispetto della normativa in materia di Covid-19, a partire dal vettore fino alla sistemazione nella camera alberghiera.



“In questa fase - spiega l’azienda - è sembrato più che opportuno rivolgersi ad esperti del settore della salute, igiene e sicurezza che, con le loro competenze, potessero guidare e garantire al meglio le misure di prevenzione da adottare in ambito turistico”. Al suo arrivo l'ospite noterà che è stato adottato uno stringente protocollo di sicurezza anti-contagio per garantire la sua salute “e percepirà la sensazione di sicurezza e garanzia”.