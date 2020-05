10:50

Una nuova linea di prodotto per ampliare il target di clientela e dare alle adv qualcosa da vendere nella prima estate post Covid-19: si chiama Meraviglie Italiane la nuova sfida del Quality Group portata avanti da Italyscape, brand del gruppo dedicato all'incoming.

Si tratta, spiega il direttore commerciale Marco Peci (nella foto), "di itinerari in linea con la nostra filosofia declinata con una formula innovativa che può contare sulla creatività".



In arrivo sugli scaffali ci sono 12 circuiti di sette giorni, con partenze da città d'arte poco note e itinerari in auto alla scoperta di borghi, vallate, enogastronomia e artigianato, dormendo in piccole strutture di charme e agriturismi di pregio.



Non sono previsti acconti e il saldo pratica sarà a 30 giorni dalla data di partenza, con annullamento senza penali fino a 15 giorni dalla partenza. La commissione per le adv è del 20 per cento. O. D.