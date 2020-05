Vacanze wild a misura di Covid-19: la proposta di Desartica

17:24

Proposte 'wild' ma nel rispetto delle regole di contenimento del Covid-19: così Desartica Adventures, t.o. specializzato in viaggi avventura, lancia sul mercato proposte ad hoc per un target di clientela specifico.

Innanzitutto, spiega il fondatore Eugenio Paschetta, "si viaggia con i propri mezzi, che sia in 4x4, moto o bici, e i pernottamenti sono per lo più in campeggio o in bivacco libero".



Inoltre, ciascun equipaggio in 4x4 o camper usa sempre la propria attrezzatura da campeggio: "Per le bici e le moto prevediamo stoviglie monouso usa e getta e sanificazione di tavoli e sedie fornite dall'organizzazione".



I pasti saranno per lo più all'aperto e, se a carico di Desartica, rispettosi delle misure di erogazione previste dalla normativa. Per tutti i viaggi prenotati entro il 30 agosto, il to. prevede la restituzione integrale degli acconti versati in caso di annullamento per Covid-19. O. D.