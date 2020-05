Fruit Viaggi, il nuovo format dei Fruit Village

11:57

Puglia, Calabria, Campania con tanta Ischia ma anche la Sardegna sono pronte ad aprire le porte ai turisti italiani, sperando in una ripartenza graduale che tuttavia inizia a concretizzarsi nella richiesta di preventivi per l'estate: in casa Fruit Viaggi si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel.

Pubblicità

È l'amministratore unico, Cesare Landi, a confermare che "non ci siamo mai fermati e le strutture in Italia sono pronte a riaprire. Puntiamo molto sui nostri Fruit Village e abbiamo messo a punto una serie di misure che stiamo condividendo con le agenzie per rendere...(continua nella digita edition)