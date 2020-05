di Isabella Cattoni

Qualche volta, dai momenti di crisi possono nascere nuove opportunità. A testimoniarlo è Bruna Gallo (nella foto), da qualche mese direttore commerciale e marketing di Human Company, che non ha mai perso la voglia di andare avanti e di credere fortemente in un prodotto “Che rappresenta una vera ‘rivoluzione culturale’ nella percezione del turismo en plein air”.

Una campagna per ripartire

Superata la fase più critica dell’emergenza coronavirus, è tempo di ricominciare a fare progetti nel massimo rispetto delle normative di sicurezza imposte dalla pandemia. “Human Company ha appena diffuso un’importante campagna di comunicazione che ha l’obiettivo di sottolineare come il turismo open air sia un segmento particolarmente sicuro, basato su ampi spazi a disposizione e su un approccio alla natura attento e responsabile. Occorre svecchiare l’immagine del camping village di antica memoria e riposizionare il prodotto nella fascia che gli compete”. Un prodotto dalle potenzialità enormi, che è stato riadattato per ripartire in totale sicurezza.



Un'offerta moderna

“L’offerta di Human Company si basa su alcuni pilastri: sicurezza, libertà, esperienze, benessere, buon cibo. Tutti elementi che si declinano in vario modo nelle strutture dell’operatore, dai Village ai Camping in town presenti in Italia. “Abbiamo ridisegnato l’attività delle nostre strutture, che riapriranno in momenti diversi ma che entro il 25 giugno saranno tutte operative. In particolare, osserveremo le norme relative al distanziamento sociale in modo scrupoloso - gli spazi non ci mancano! – e il check in verrà effettuato online prima dell’arrivo. Sarà poi possibile per chi ci raggiunge in auto entrare nella struttura senza scendere dalla propria vettura, in quanto sarà il nostro personale ad accogliere i clienti in esterno, consegnando una chiave usa e getta”.



Potenziamento della tecnologia

Un altro punto fermo riguarda l’implementazione tecnologica: “Attraverso un sistema di QR code sarà possibile avere informazioni e prenotare i pasti o le diverse attività in programma. Completamente ripensata anche l’animazione, che si svolgerà in punti diversi della struttura e sarà concentrata su attività nella natura come passeggiate, creazione di orti, escursioni a cavallo o in bicicletta”.



L'accordo con Trust Force

In questa febbrile attività di riorganizzazione Human Company tende la mano agli agenti di viaggi, che ai clienti potranno garantire la possibilità di annullare la prenotazione senza penali fino a 7 giorni prima della partenza nei Village e fino a 24 ore prima nei Camping in Town. Bruna Gallo rimarca il ruolo fondamentale giocato dagli adv nel rassicurare i clienti e dare indicazioni precise e conferma l’avvio di un rapporto di collaborazione con Trust Force, che consentirà di raggiungere circa 4mila 500 punti vendita.