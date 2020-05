15:52

“Questo tipo di decisioni non fanno che aggravare una condizione già così complessa come quella attuale del settore turistico”. Giuseppe Pagliara, a.d. di Erregi Holding a cui fanno capo Nicolaus e Valtur (nella foto), concorda con la dichiarazione di Astoi, che chiede ai governatori di Sardegna e Sicilia regole immediate, chiare e soprattutto praticabili per gli accessi turistici nelle due regioni.

Pagliara fa sapere che qualora non cambiassero

le decisioni prese dai due governatori “sarebbe a rischio la

programmazione estiva 2020 nelle destinazioni di Sicilia e Sardegna con i 7 resort a marchio Nicolaus club e Valtur”, per un totale di 1200 camere e oltre 350mila presenze.