Eleganza e personalità: il lusso di DiVita Tours

Si rivolge a un turista di eleganza e personalità l’offerta di DiVita Tours, che dagli Stati Uniti è sbarcata a Firenze per far conoscere ai viaggiatori di alto livello l’Italia fuori dai soliti luoghi.

“Lavoriamo sia sull’incoming italiano sia sul Mediterraneo in outgoing – spiega il ceo Niccolò Mazzi -. Proponiamo un lusso che va al di là dei ‘guanti bianchi’ e che si configura come un prodotto curato, che privilegia soluzioni ricettive di prestigio magari lontane dai grandi classici, un servizio di concierge 24 ore su 24 ed esperienze uniche”.



L’obiettivo di DiVita Tours è quello di posizionarsi come Dmc per il turismo di alto livello in Italia e nel Mediterraneo, lavorando anche con le agenzie di viaggi italiane. “Vogliamo proporre un prodotto upper level, che manca sul mercato delle agenzie – spiega Mazzi – sia Italia su Italia che dedicato ai turisti tricolore che vogliono scoprire il Mediterraneo in maniera diversa”.



La cura del dettaglio è l’obiettivo dichiarato del lusso proposto da DiVita Tours. “Abbiamo anche lanciato un’idea di viaggio basato sulla vita dei grandi personaggi italiani, proponendo di seguirli nelle tappe che hanno caratterizzato la loro attività e, laddove è possibile, offrendo il plus di incontrare le persone che hanno avuto un ruolo significativo nel loro operare”. Per il 2020, ad esempio, il personaggio prescelto era Federico Fellini, con un viaggio che partiva da Rimini e lo seguiva fino a Roma.



Ma l’emergenza Covid anche qui ha fatto modificare i piani. “Io sono un’ottimista e, negli ultimi giorni, vedo segnali di ripresa sul nostro mercato – dice Mazzi -. Per questo per noi questo 2020 è un anno di grandi investimenti, sia sul prodotto, sia sul personale, sia sulla presenza sul mercato, attraverso le fiere di riferimento. Lavoriamo anche con le istituzioni locali, perché vogliamo partecipare della vita del territorio che vendiamo”.