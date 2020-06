My Sun Sea: arrivano le prime prenotazioni su Italia ed estero

09:42

Nel turismo, qualcosa inizia a muoversi. Soprattutto dal 3 giugno, quando sono stati riaperti gli spostamenti tra le Regioni. Ad affermarlo è Rosita Angelini, amministratore delegato di My Sun Sea, che sottolinea: “I telefoni hanno ripreso a squillare e non per cancellazioni, ma per nuove prenotazioni”. E il tour operator, di conseguenza, si muove per rimettere in moto la macchina. “Stiamo ridiscutendo i contratti con i fornitori - prosegue l’a.d. -, compagnie aeree e albergatori, perché il terreno per l’ottimismo passa dal mercato, ma anche dalla collaborazione di tutta la filiera. MySunSea si sta muovendo per verificare che i requisiti di sanificazione richiesti siano applicati a tutte le strutture commercializzate”.

Lampedusa, Sardegna, Grecia e Croazia le mete richieste per ora. “La Grecia aprirà le frontiere agli italiani il 15/06 con l'apertura degli aeroporti di Atene e Salonicco - prosegue Angelini - mentre le isole, cosa che ci interessa di più, essendo proprio lì la maggior parte della nostra offerta, vedranno l’apertura degli scali il 1 luglio”.



Segnali positivi anche dai viaggi della maturità, che registrano per il momento un calo contenuto al 20 per cento, legato alle cancellazioni.



Sul fronte commerciale, il tour operator ha attivato due promo per le agenzie. ‘Zero penali’ consente di “recedere dalla prenotazione entro 14 giorni dalla partenza con restituzione acconto in denaro (non voucher) valida fino a fine giugno”, spiega l’a.d., mentre ‘Slim price’ offre “condizioni agevolate di tariffa, ma senza il pagamento immediato della pratica”.