Msc: una serie TV di National Geographic per Ocean Cay

Ocean Cay, l’isola privata di Msc, sarà al centro di documentario in 3 punte di National Goegraphic. Una troupe televisiva ha infatti seguito i 3 anni di lavori che hanno portato alla realizzazione della destinazione, documentando tutto il processo di costruzione. Dallo sgombero dei rifiuti fino alla risagomatura dell’isola, fino al ripristino dell’ecosistema marino.

La prima puntata andrà in onda sul canale National Geographic il 18 giugno alle 21:55.



“Questo racconto in tre puntate vuole essere anche la dimostrazione di come la nostra compagnia sia stata il motore di un vero e proprio recupero ambientale e ricostruzione di un ecosistema marino per le generazioni di oggi e per quelle di domani - spiega Leonardo Massa, country manager Italia di Msc Crociere -. Puntata dopo puntata potrete scoprire non solo una nuova ed entusiasmante destinazione turistica di altissimo livello ma anche l’impegno di Msc Crociere per rendere questo progetto l’emblema del suo impegno verso il mare e verso il territorio”.



(Photo credit: Conrad Schutt)