08:35

Fino a qualche settimana fa era un miraggio anche il solo pensarlo: una timida ripartenza dei viaggi all’estero, verso le mete mediterranee più gettonate, era assolutamente impossibile da mettere in preventivo per l’estate 2020.

Ma un’accelerazione della riapertura delle frontiere e la perdita di intensità della pandemia in Italia hanno prodotto un effetto insperato, consentendo ai tour operator di ricominciare a programmare da luglio alcune delle mete in portafoglio.

Pubblicità

Le prime a ripartire

Sarà una cauta ripartenza, certo, ma fra le prime destinazioni a riaprirsi al di fuori della gettonatissima Italia ci saranno la Grecia, la Tunisia e la Spagna. E grandi attese si ripongono anche sull’Egitto.



La fiducia dei t.o.

Per questo i t.o., da Veratour a Settemari, da Alpitour a Eden Viaggi, stanno tornando a scommettere su una ripartenza che, se ovviamente non produrrà grandi numeri, sicuramente contribuirà a dare una boccata d’ossigeno a un settore piegato dalla crisi. In attesa dell’agognata ripresa anche del lungo raggio.

Il servizio completo, con le opinioni e i progetti dei principali player del mercato, è disponibile su TTG Italia del 15 giugno, anche online sulla Digital edition.