Nicolaus Valtur: dal Garden Toscana alla Calabria, cosa chiedono i clienti

di Oriana Davini

09:22

Il primo è stato Nicolaus Club Garden Toscana, che ha aperto il 13 giugno segnando "una svolta per noi importante, perché insieme alle strutture della famiglia Mangia è stato il primo villaggio in Italia a riaprire": 300 camere contingentate che, spiega Isabella Candelori (nella foto), direttore commerciale del Gruppo Nicolaus Valtur, "abbiamo venduto più velocemente di quanto ci aspettassimo".

Un segnale decisivo dell'esistenza forte, sul mercato, di una domanda di vacanza da soddisfare: per questo da due settimane, nella sede dell'azienda a Ostuni, dove i dipendenti sono rientrati quasi al 100 per cento, "abbiamo dovuto rafforzare il booking perché con l'apertura degli altri villaggi le richieste di preventivi sono decollate".



Con 20 villaggi sul Mare Italia attivi sotto i brand Valtur e Nicolaus, "nei quali accettiamo il Bonus Vacanza, nonostante le difficoltà che ci crea, per venire incontro alle adv", oggi le curve di crescita maggiori si riscontrano al Garden Toscana, in Calabria, "che vivrà un'ottima estate anche senza gli stranieri" e in Puglia.



Più lente Sicilia e Sardegna, che negli ultimi giorni fanno però registrare un'inversione di tendenza positiva, anche grazie al network di voli e navi charterizzate messe a disposizione delle adv.