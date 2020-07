12:13

“Un’iniezione di serenità che permette alle agenzie di viaggi di vendere le nostre proposte fin da subito, nonostante le attuali incertezze”. Filippo Tura, sales manager di Mosaico Tour Operator, parla in questi termini delle condizioni straordinarie messe in campo dall’operatore per rassicurare la clientela.

Libertà di annullare il viaggio

Tutti i nuovi preventivi Mosaico con partenza dopo il primo novembre 2020 che verranno confermati entro il 31 agosto 2020 potranno quindi essere annullati, per qualunque motivo e in ogni momento, con un minimo contributo di rimborso spese fino a 3 giorni prima della partenza.



Per quanto riguarda, invece, i pagamenti sarà richiesto un acconto del 10% dell'importo totale al momento della conferma, mentre il saldo sarà corrisposto 20 giorni prima della partenza.



Spese di rientro a carico del t.o.

Infine, aggiunge Filippo Tura, “in caso di restrizioni emanate dalle autorità nazionali dei Paesi ospitanti Mosaico si impegna a farsi carico delle spese per eventuali rientri anticipati, oppure per soggiorni obbligatori”.