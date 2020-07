Quality Group: le cifre dell'Academy e i plus per gli adv

14:40

Si è conclusa con 6.200 agenti di viaggi che hanno seguito i 126 webinar la Academy di Quality Group, in cui 29 product manager e una rete di corrispondenti esteri hanno parlato di destinazioni, di prodotto e social media.

Il percorso di formazione ha portato alla certificazione dei Quality Expert, agenti super-esperti nelle destinazioni del Gruppo, che avranno diritto a diversi plus: dalla super commissione ad uno spazio dedicato all’interno del sito web, e poi ancora vetrofanie per la propria agenzia, skype service con supporto alla vendita, gruppo Facebook riservato, priorità di accesso a viaggi ed eventi, webinar dedicati e possibilità di collaborare alla nuova programmazione.



“In questi mesi non siamo stati in stand by, ma abbiamo agito nell’ottica di compattare la filiera, di metterla in condizione di non cedere allo sconforto del lockdown - ha detto Marco Peci, direttore commerciale del Gruppo -. E siamo pronti a lavorare nuovamente in squadra”.



L’iniziativa di formazione avrà un seguito nelle ‘Qg News from the World’ e ‘Qg Monday Nights, che riprenderanno in settembre con un format talk show.