Riduzione di personale in vista per Abercrombie & Kent/Cox & Kings

09:43

Riduzione di personale in arrivo per il personale del t.o. di lusso Abercrombie & Kent e Cox & Kings. Secondo quanto riportato da Travelmole, Abercrombie & Kent, che aveva acquistato Cox & Kings lo scorso dicembre, si è visto costretto a ristrutturare entami i marchi a causa del coronavirus.

Pubblicità

L’amministratore delegato Kerry Golds ha affermato che la mossa è stata necessaria "per garantire che entrambe le aziende mantengano la loro posizione di leader nel mercato del lusso del Regno Unito per gli anni a venire".

I colloqui con il personale sono cominciati l’8 luglio, ma A&K non ha anticipato la portata dei provvedimenti. In una dichiarazione, Golds ha dichiarato: "Sebbene si siano intraprese azioni per ridurre i costi laddove possibile, purtroppo ciò non è stato sufficiente a causa della riduzione della domanda dei consumatori. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di ridurre entrambe le attività".



"Mentre entriamo nella fase di ripresa dalla crisi, il nostro obiettivo è ridefinire la struttura del business per il futuro, preservando il maggior numero possibile di posti di lavoro e supportando tutti, sia a livello professionale che personale. La nostra vision su entrambi i marchi rimane invariata e continueremo a fornire tour su misura per piccoli gruppi e una serie di ville di lusso".