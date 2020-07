Tramundi, parte la sfida della travel company digitale

11:04

Esperienze di viaggio accompagnati da guide locali esperte, su percorsi di immersione culturale. È la proposta di Tramundi, nuova travel company digitale che scommette sulla ripresa del settore valorizzando maggiormente il turismo domestico e di prossimità, e rivolgendosi a piccoli gruppi.

“Siamo nati a febbraio e fin da subito abbiamo dovuto confrontarci con una situazione difficile - spiega Alessandro Quintarelli, ceo e co-founder di Tramundi -, ma abbiamo deciso di non fermarci, dando ai viaggiatori l’opportunità di continuare a esplorare e scoprire culture e vivere esperienze locali, in sicurezza”.



Ulteriore supporto per i clienti è l’assicurazione Covid-19, estesa gratuitamente e che copre i costi per i test durante il tour, di degenza per le quarantene o i fermi, una diaria di rimborso per le persone ricoverate in ospedale e il recupero di parte della quota del tour non usufruita a causa del virus. S. P.