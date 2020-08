di Oriana Davini

Era il t.o. più antico d'Europa, con una storia di 180 anni terminata in un clamoroso crack e la conseguente acquisizione del brand, per 11 milioni di sterline, da parte di Fosun Tourism, già proprietario di Club Med. Ora Thomas Cook diventerà una piattaforma online globale di lifestyle, che aggregherà prodotti e servizi nel portfolio del Gruppo Fosun.

La mission

Secondo quanto riportato da ChinaTravelNews, infatti, in meno di otto mesi Fosun ha ridisegnato il business model di Thomas Cook, per trasformarlo in un portale rivolto direttamente ai consumatori, sul quale ci sarà posto anche per una serie di fornitori di servizi lifestyle.



La differenza rispetto ad altre grandi ota come Trip.com, spiega Jim Qian, presidente e ceo di Fosun Tourism, "sarà evidente perché Thomas Cook mira a creare un ecosistema basato sui prodotti, che non riguarderanno solo i viaggi ma uno stile di vita".



Un esempio? In futuro la piattaforma permetterà di acquistre un viaggio in una destinazione e al tempo stesso acquistare prodotti agricoli locali.



Gli hotel

Appena lanciata, l'app Thomas Cook ha registrato in due giorni oltre 110mila download. Contemporaneamente, sono stati annunciati anche quattro nuovi brand di hotel e resort affiliati a Thomas Cook, parte del piano di integrare le operazioni industriali con investimenti strategici.