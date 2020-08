Carnival festeggerà i 50 anni nel 2022 con la nuova Carnival Celebration

12:28

Si chiamerà Carnival Celebration la nuova ammiraglia della classe Excel, che entrerà in flotta nel 2022. Un nome non casuale in quanto l’ingresso coinciderà con il 50esimo anniversario di Carnival Cruise Line.

L’annuncio è arrivato con un video che ha visto la partecipazione di numerose star partner della compagnia di crociere americana, come Kathie Lee Gifford, Guy Fieri e Shaquille O'Neal. Gemella di Mardi Gras, che entrerà in flotta il prossimo anno, Celebration debutterà nel novembre del 2022 da Port Miami.