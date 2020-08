Windstar Cruises annulla tutte le crociere 2020

15:15

Una decisione difficile. È stato questo il commento di Windstar Cruises nell'annunciare che le crociere del 2020 sono tutte ufficialmente annullate. Si sperava in un rallentamento della pandemia ma i casi di Covid continuano a preoccupare. Da qui la scelta di uno stop almeno fino a fine anno, con la garanzia per gli ospiti che avrebbero dovuto essere a bordo di ricevere un credito pari al 125% di quanto pagato da spendere per una nuova crociera o di essere rimborsati per quanto versato in fase di booking.

Nel frattempo Windstar approfitta di questo periodo per una revisione e aggiornamento dei protocolli di salute e sicurezza, includendo una maggior presenza di personale medico a bordo. Come riporta Travelpulse il programma Beyond Ordinary Care sarà alla base della strategia per la ripartenza prevista ormai nel 2021.

Gaia Guarino