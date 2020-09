di Isabella Cattoni

Il clima di incertezza generale sicuramente non invoglia il cliente a partire: anche il direttore vendite di Albatravel Luca Riminucci (nella foto), si unisce al coro di quanti dopo una fase di iniziale ottimismo stanno tornando sui propri passi e ritengono che il 2020 si chiuderà in forte sofferenza.

Previsioni difficili

“Prevedo un periodo molto duro, almeno fino a marzo – spiega il manager -. Anche se qualche prenotazione concentrata sulle destinazioni italiane quest’estate si è mossa, anche se in agosto abbiamo ottenuto risultati relativamente buoni, da settembre si sta manifestando – come del resto era prevedibile – un forte rallentamento”.



La leva prezzo

Dal canto suo, Albatravel non demorde e si prepara a lanciare a metà settembre una promozione speciale sui prezzi praticati su tutta la banca letti disponibile. Perché quella del prezzo, secondo Riminucci, “non è sicuramente l’unica leva sulla quale fare affidamento, ma associata alla flessibilità delle prenotazioni garantita dal portale e alla possibilità di cancellare sotto data il viaggio, potrebbe contribuire a spingere gli indecisi”.

Indecisi che in questa fase si concentrano ancora sull’Italia, sia essa quella del mare, della montagna o delle città d’arte, sulle quali Albatravel ha in progetto un’importante implementazione di prodotto.



Il nuovo portale hotel

Il manager conferma poi che a frenare la ripartenza non è tanto la paura di contrarre il virus, quanto quella di trasmetterlo eventualmente ad altri e di dover comunque sottostare a regole macchinose e a un iter burocratico complesso per poter fruire di una vacanza.

E se “Sarà possibile tornare a una condizione di normalità solamente dopo l’arrivo del vaccino”, fino ad allora è necessario “resistere, sperando ina una lenta normalizzazione e in una ripresa del settore che per forza di cose dovrà arrivare. Proprio per questo, stiamo proseguendo nell’implementazione dei progetti che avevamo in corso e in ottobre rilasceremo la nuovissima versione del portale hotel”.



Qualità garantita

Non preoccupa invece più di tanto il manager lo scenario che si delineerà nel futuro: “Quando si ripartirà, sarà possibile garantire proposte dal livello qualitativo elevato, in quanto credo che resisteranno le aziende che hanno lavorato meglio in passato e che soprattutto hanno messo in atto una gestione finanziaria oculata”.

E per superar una crisi senza precedenti, secondo Riminucci “La vera prova del nove sarà quella di dimostrare la solidità dei progetti e delle attività messi in atto negli anni. Perché il turismo che verrà si muoverà necessariamente lungo direttrici diverse, che andranno colte e seguite”.

Intanto, da lunedì prossimo Albatravel riapre gli uffici. Un piccolo segnale di ripartenza e di fiducia nell’autunno che verrà.