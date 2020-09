Costa Crociere, dopo Deliziosa e Diadema scalda i motori anche Smeralda

09:18

Ritorno graduale della programmazione per Costa Crociere, che aumenterà gli itinerari a partire dal mese di ottobre con le navi Deliziosa e Diadema a cui si aggiungerà dal 10 ottobre anche Smeralda, con partenze da Savona per il Mediterraneo Occidentale.

“Le crociere Costa della stagione invernale 2020/21 – spiega la compagnia in una nota - saranno aperte anche ai cittadini europei residenti nei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la limitazione ai soli italiani rimarrà per le prime tre partenze di settembre di Costa Deliziosa (6, 13 e 20 settembre) e per la prima di Costa Diadema (19 settembre)”.



Da novembre Costa Diadema proporrà poi un itinerario di 12 giorni alle Isole Canarie, a cui si aggiungerà da dicembre una crociera di 14 giorni diretta in Egitto e Grecia. Non mancherà il Giro del Mondo, che partirà come previsto per la sua tredicesima edizione il 3 gennaio 2021, con Costa Deliziosa. Altra novità l’ingresso della nuova ammiraglia Costa Firenze che debutterà a fine dicembre con un itinerario nel Mediterraneo Occidentale.