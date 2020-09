Tour2000AmericaLatina riparte dalle adv, i programmi per il long haul

15:22

Tour2000AmericaLatina non si è mai fermato, anzi: dalla fine del lockdown ha attuato una politica commerciale incentrata sulle adv, visitandone oltre 2mila in tutte le regioni italiane per mostrare loro la propria vicinanza, dando spazio sui social alle loro storie: “Credo sia un grande risultato quello che abbiamo raggiunto grazie alla nostra rete commerciale che, anche in tempi di crisi, non si è fermata e ha continuato a sostenere le agenzie di viaggi - afferma il direttore commerciale Bruno Normanno -confermando Tour2000AmericaLatina come un partner privilegiato”.

Intanto, in attesa che si sblocchino le partenze degli italiani per il Paese, l’operatore ha aperto le iscrizioni allo Speciale Agenti di Viaggio in Repubblica Dominicana, con partenza a novembre, he prevede un tour dell’isola per mostrare ai dettaglianti le condizioni di assoluta sicurezza che Tour2000AmericaLatina è in grado di garantire durante gli itinerari. L’operatore ha inoltre stipulato nuove polizze assicurative con coperture sanitarie potenziate e ampliate a tutte le casistiche possibili derivanti dal Covid, che si aggiungono alla sempre valida polizza di annullamento del viaggio entro 30 giorni prima del giorno di partenza, attiva fino al 31 dicembre 2020.