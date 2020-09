Tui: ultimo trimestre dell'anno ancora in forte difficoltà

14:38

Da quando ha riavviato le operazioni a metà giugno con nuovi protocolli di igiene, Tui ha registrato un volume di 1,4 milioni di clienti. Tuttavia, come riportato da TTG Media, il Gruppo ha affermato che nell'ultimo mese le vendite sono state influenzate dai continui cambiamenti nei consigli di viaggio da parte di vari governi.

"Ci siamo adattati remixando e riducendo la nostra capacità del quarto trimestre dal 30% al 25%, dirigendoci verso destinazioni alternative a basso rischio per permettere a molti clienti di continuare le vacanze come pianificato - ha affermato Tui in una nota -. Ci aspettiamo che i consigli di viaggio da parte di ogni governo rimangano variabili e, successivamente, ci aspettiamo che il last minute nelle prenotazioni continui fino a quando i clienti non saranno in grado di pianificare con maggiore certezza. Inoltre, se i test dovessero essere resi più facilmente fruibili sia all'arrivo a destinazione sia alla partenza, si potrebbe arrivare a evitare la quarantena obbligatoria e le restrizioni di movimento".



Le prenotazioni per l'estate 2020 sono calate dell'83% rispetto all'anno precedente: "al momento, abbiamo venduto il 15% del totale rispetto al 97% venduto nel medesimo periodo dell'anno scorso".

Anche la programmazione per l’inverno 2020-21 è stata ulteriormente ridotta e attualmente copre il 40% rispetto alla capacità totale.

Per l'estate 2021 Tui prevede di gestire una capacità dell’80% rispetto al valore abituale. "Di base vediamo una forte intenzione dei clienti di tornare a viaggiare, con molti utenti che desiderano assicurarsi le vacanze estive con largo anticipo".