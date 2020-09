15:46

Pier Ezhaya, chief operating officer di Alpitour World, è il nuovo presidente di Astoi Confindustria Viaggi e del Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori per il mandato 2020-2022. Il manager subentra al presidente uscente Nardo Filippetti. L’elezione si è tenuta oggi nel corso dell’assemblea dell’associazione, che ha anche affidato l’incarico di vicepresidente vicario ad Andrea Mele, a.d. di Mappamondo, e quello di vicepresidente a Marco Peci, direttore commerciale del Quality Group.

“L’inizio del mio mandato sarà caratterizzato da una forte relazione con le istituzioni politiche – ha commentato Ezhaya (nella foto con Nardo Filippetti) -. La nostra associazione si è battuta alacremente per l’ottenimento di fondi a sostegno del settore e quanto ottenuto fino ad oggi dal Governo è qualcosa ma, purtroppo, non basta; nessun comparto può sopravvivere a un così lungo periodo a fatturato zero. È perciò fondamentale continuare ad avere il supporto e il sostegno da parte delle istituzioni”.



Il consiglio direttivo

L’assemblea di Astoi ha inoltre nominato il consiglio direttivo, del quale faranno parte Mario Aprea (OTA Viaggi), Lorenzo Agati (WEP), Carlo Pompili (Veratour), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Frederic Naar (Naar TO), Roberto Pagliara (Nicolaus /Valtur), Aldo Frecceri (Giver Viaggi e Crociere), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (GO World), Stefano Maria Simei (TH Resorts), Michele Mosca (Guinnes Travel), Andrea Vannucci (Sporting Vacanze), Davide Catania (Alidays), Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica).



Sono stati inoltre eletti il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle figure di Alessandro Seghi (Gruppo Alpitour), Barbara Bonelli (Veratour), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus) e il Collegio dei Probiviri nelle persone di Francesco Caputo (Inter StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (DimensioneTurismo), Armanda Vendemini (Boscolo Tours).



Sei delegati

Il nuovo presidente sarà inoltre affiancato, oltre che dal direttore generale Flavia Franceschini, da sei delegati che saranno a capo di commissioni dedicate a tematiche specifiche quali: Rapporti con l’estero, Rapporti con i vettori aerei, Comunicazione, Prodotto Italia, Prodotto Tailor Made e Viaggi Studio. I delegati avranno il compito di sintetizzare le esigenze di ogni singola tematica o tipologia di prodotto relativa alla commissione presidiata per portarla all’attenzione del consiglio direttivo e del Presidente.



“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – conclude Ezhaya - conscio che porta con sé l’onore di rappresentare un’associazione così prestigiosa ed importante ma anche l’onere di difenderla nel momento più difficile che sta attraversando il turismo. L’incertezza sulla ripresa e le incognite che abbiamo davanti sono impegnative ma questo settore ha dimostrato una capacità di reazione straordinaria e nei momenti più difficili ha sempre saputo uscire dalle crisi con coraggio e determinazione”.