La speranza delle crociere

Lo scorso 16 agosto il fischio di Msc Grandiosa in partenza da Genova ha spezzato mesi di silenzio e navi ferme nei porti: Msc Crociere, la prima tra le major mondiali del settore a ripartire, ha imbarcato poco meno di 2mila passeggeri per un itinerario di sette giorni nel Mediterraneo occidentale. Il 6 settembre anche Costa Crociere è tornata a navigare da Trieste, con tappe esclusivamente nei porti nazionali dell'Adriatico e l'accesso consentito (per ora) solo a ospiti italiani.

Nelle prossime settimane entrambe le compagnie implementeranno l'operatività con altre navi ampliando, seppure di poco, gli itinerari disponibili e trasformando l'Italia in un faro a livello internazionale per il turismo crocieristico...(continua nella digital edition)