Il Gruppo Tui accede a una seconda tranche di aiuti governativi

Il Gruppo Tui accederà a un secondo pacchetto di aiuti finanziari da parte del governo federale tedesco.

Come riportato da Travelmole, il nuovo prestito dipendeva da due condizioni: l’emissione di un'obbligazione convertibile di 150 milioni di euro al Fondo di stabilizzazione economica tedesco e una rinuncia da parte degli obbligazionisti di Tui ai titoli senior in scadenza il prossimo anno.



Entrambe le condizioni sono state soddisfatte prima della scadenza del 30 settembre.

Oltre ad una linea di credito di 1,05 miliardi di euro, Tui Group dispone ora di ulteriori 1,2 miliardi di euro e di risorse finanziarie complessive di circa 2 miliardi di euro. La società afferma di avere ora la liquidità per affrontare le fluttuazioni stagionali dell'inverno 2020-2021 e rafforzare la sua posizione in un mercato ancora incerto.



"Continuiamo a operare in condizioni di mercato molto incerte. Aperture e chiusure di frontiere sono all’ordine del giorno; esistono ancora restrizioni significative sui viaggi in tutto il mondo. Ciò rende la pianificazione più difficile e richiede enorme flessibilità da parte dei tour operator - ha spiegato Fritz Joussen (nella foto), ceo del Gruppo Tui -. Dobbiamo cercare di superare questo periodo senza alcun fatturato significativo e allo stesso tempo accelerare la ristrutturazione per il periodo post-Covid-19".

Tui si muoverà in direzione di un miglioramento di efficienza e digitalizzazione delle attività, lavorando al contempo in direzione di un turismo più sostenibile.