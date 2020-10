Msc e la crociera nell'era Covid-19

09:12

Due turisti romani, ospiti di Msc Grandiosa per una crociera nel Mediterraneo di fine settembre, si sono trovati una brutta sorpresa al termine di un'escursione a Napoli: divieto immediato di risalire a bordo e valige pronte per tornare a casa. Viaggio finito. La loro colpa? Insoddisfatti dal menù del pranzo, hanno abbandonato la guida e il gruppo per scegliersi da soli una pizzeria. Non si può. "Ci dispiace, ma è un regola che ripetiamo più volte e dobbiamo essere rigidi. Per proteggere i passeggeri, che quando salgono in nave sono testati e negativi, le escursioni in autonomia sono vietate" ha spiegato il personale di bordo. E a niente sono servite le proteste. Peraltro, in questi casi, la compagnia aiuta i passeggeri a scegliere un pernottamento o un mezzo di trasporto, ma le spese di rientro sono a carico di chi ha violato le condizioni di viaggio. Meglio quindi non sgarrare.



