Carnival: aperte le vendite per la nave dei 50 anni della compagnia, la Celebration

08:42

Sono già aperte con largo anticipo le prenotazioni per la Carnival Celebration, la nave che entrerà in flotta nel mese di novembre del 2022 e con la quale la compagnia completerà o festeggiamenti per i 50 anni di vita della società.

“Carnival Celebration promette di essere un'aggiunta spettacolare alla nostra flotta, giusto in tempo per il nostro 50° compleanno – sottolinea Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line - e abbiamo messo insieme una straordinaria gamma di itinerari che iniziano con una crociera transatlantica inaugurale di due settimane e poi crociere ai Caraibi tutto l'anno da PortMiami con alcune delle destinazioni più belle e popolari della regione”.



Dopo il debutto con una crociera inaugurale da 14 giorni con la traversata transatlantica da Southampton, la Celebration si posizionerà a PortMiami. In precedenze, invece, a partire dal mese di marzo si sussegueranno una serie di itinerari commemorativi per i 50 anni di Carnival.