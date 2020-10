Tui riprende i viaggi a Maiorca da metà ottobre

14:01

Un segnale di ripresa importante arriva da Tui: il colosso tedesco dei viaggi organizzati, che ha già riavviato i voli per le Canarie, ha deciso di riprendere le operazioni anche su Maiorca dal 15 ottobre, dopo il calo dei contagi registrato negli ultimi giorni.

I primi turisti, si legge su Preferente soggiorneranno negli hotel della catena Riu e al Robinson Club, a Cala Serena, entrambi di proprietà dell'operatore.



Per il volato, Tui non userà i propri aeromobili ma quelli di altre compagnie tra cui potrebbero esserci anche Lufthansa ed Eurowings, che hanno voli invernali sulla destinazione: impossibile sapere ora la pianificazione delle frequenze perché dipenderà dalla domanda della clientela, sulla quale influiscono le raccomandazioni del governo tedesco, finora poco incline a consigliare i viaggi in Spagna.