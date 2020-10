CaboVerdeTime riparte con il ClubHotel Halos Casa resort

17:25

Capo Verde riapre le sue frontiere. E CaboVerdeTime riparte di slancio sulla destinazione, nella quale propone il ClubHotel Halos Casa resort, struttura che riaprirà il prossimo primo dicembre mentre il primo volo Blu Panorama dall’Italia è previsto per il 19 dicembre.

“Il 5 ottobre 2019 abbiamo iniziato questa fantastica avventura - commenta il general manager Halos - Caboverdetime, Andrea Balzanelli (nella foto) -, purtroppo a fine marzo siamo stati costretti a fermarci. Sono stati pochi mesi ma evidentemente la strada era quella giusta e da quella strada noi ricominceremo più determinati che mai. Grazie alla sinergia con il nostro tour operator CaboVerdeTime, il volo diretto Bergamo-Sal Blu Panorama noleggiato dal nostro Gruppo ogni settimana per tutto l’anno e soprattutto grazie al lavoro congiunto con le agenzie di viaggi abbiamo avuto nei sei mesi di lavoro un 94% di riempimento del charter e dell’hotel e l’onore di ricevere un premio - il Travellers' Choice 2020 - che ci annovera tra i 10 hotel migliori al mondo”.



A Sal riaprono le frontiere al turismo e sarà necessario solo il tampone negativo fatto in Italia 72 ore prima dell’arrivo a CaboVerde. Non sarà quindi necessaria la quarantena.